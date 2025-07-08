Türkiye U19 Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye Yenildi

Türkiye U19 Kadın Voleybol Takımı, ABD'ye Yenildi
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U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, son maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu ve grubunu 4'üncü sırada tamamladı.

TÜRKİYE, U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında ABD'ye 3-1 yenilerek grubunu 4'üncü sırada tamamladı.

Hırvatistan'da düzenlenen U19 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında ABD ile Türkiye karşı karşıya geldi. Osijek kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, ABD'ye 25-19, 20-25, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Toplamda 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milliler, grubunu 4'üncü sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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