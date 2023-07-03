Türkiye U19 Erkek Basketbol Milli Takımı FIBA U19 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında ABD'yi 84-70'lik skorla yenerek üçüncü olan U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Milli takım kafilesi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Ay-Yıldızlı sporcular burada basketbol federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

U19 Basketbol takım kaptanı Berke Büyüktuncel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim için ve Türk halkı için büyük bir maç oldu. Türkiye'nin böyle bir başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünya üçüncüsü olduk ve bunun bizim için inanılmaz bir gururu var. Daha iyi bir derece bekliyorduk ama bu başarı bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. ABD maçına çok iyi hazırlanmıştık. Çünkü Türkiye'ye bir madalya ile dönmek istiyorduk. Ama İspanya maçı bizim için sıkıntılı oldu. Heyecan ve yorgunlukla birlikte kötü bir maç geçirdik ama ABD maçıyla bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum."