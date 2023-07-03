Türkiye U19 Erkek Basketbol Milli Takımı FIBA U19 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
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Türkiye U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U19 Dünya Kupası'nda ABD'yi yenerek üçüncülük elde etti. Milli takım, İstanbul'a dönerek büyük bir karşılama ile karşılandı.
Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük maçında ABD'yi 84-70'lik skorla yenerek üçüncü olan U19 Erkek Basketbol Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Milli takım kafilesi Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Ay-Yıldızlı sporcular burada basketbol federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.ÖMER ONAN: ALTIN JENERASYON GELİYORKafile ile birlikte Macaristan'dan İstanbul'a gelen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan vekili Ömer Onan, "Bu çocuklar uzun zamandır birlikte iyi işler çıkarıyor. Geçen sene bu jenerasyon U18 olarak Avrupa finali oynadı ve ikinci oldu. Aynı jenerasyon U19 olarak bu sefer de dünya üçüncüsü oldu. Bir altın jenerasyon geliyor diyebiliriz. İnşallah 3-4 sene içerisinde de A Mili Takıma adapte olurlar. Hepsiyle çok gurur duyuyoruz. Başta Fikret hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Alt yapılarımızda devşirme oyuncumuz yok. Alt yapıda biz devşirme oyuncusuna taraftarı değiliz" dedi. FİKRET DOĞAN: ONLARI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİNU19 Basketbol Milli Takım Antrenörü Fikret Doğan, "Çok gururluyuz tabii ki, çok önemli işler yapıyor çocuklarımız. Geçen sene İzmir'de bu çocuklar Avrupa ikincisi olmuştu. ABD dünya basketbolunda ekol bir ülke. O ülkeyi yenmek bizim sporcularımıza nasip oldu. Ben çok mutluyum ve gururluyum. Onları takip etmeye devam edin" diye konuştu.BERKE BÜYÜKTUNCEL: BÖYLE BİR BAŞARIYA İHTİYACIMIZ VARDI
U19 Basketbol takım kaptanı Berke Büyüktuncel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim için ve Türk halkı için büyük bir maç oldu. Türkiye'nin böyle bir başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünya üçüncüsü olduk ve bunun bizim için inanılmaz bir gururu var. Daha iyi bir derece bekliyorduk ama bu başarı bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. ABD maçına çok iyi hazırlanmıştık. Çünkü Türkiye'ye bir madalya ile dönmek istiyorduk. Ama İspanya maçı bizim için sıkıntılı oldu. Heyecan ve yorgunlukla birlikte kötü bir maç geçirdik ama ABD maçıyla bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum."