Milliler, U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na hazır
Türkiye U17 Milli Boks Takımı, Almanya'nın Kienbaum kentinde 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. 26 boksörle mücadele edecek takım, madalya hedefiyle yola çıktı.
TÜRKİYE U17 Milli Boks Takımı, Almanya'nın Kienbaum kentinde 10–17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.
Almanya'da gerçekleştirilecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 13 kadın ve 13 erkek sporcu olmak üzere toplam 26 boksörle mücadele edecek. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli takım kafilesinin yüksek motivasyonla bir hazırlık dönemini geride bıraktığını belirterek turnuva öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Hekimoğlu, U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nın Türk boksunun geleceğini şekillendirecek genç sporcular için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Sporcularımız uzun bir hazırlık döneminden geçti ve bugün itibarıyla şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır durumdalar. Teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Gençlerimize güveniyoruz; ringde ortaya koyacakları performansın Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişine güç katacağına inanıyoruz" dedi.
Hem kadın hem de erkek milli takımlarının madalya hedefiyle Almanya'ya gittiğini vurgulayan Hekimoğlu, "Bu yaş grubunda elde edeceğimiz her başarı, gelecekte daha büyük hedeflere uzanacak sporcularımızın yolunu açacaktır. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, şampiyonadan ülkemizi gururlandıracak sonuçlarla döneceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerinde bulundu.
Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek antrenör ve sporcular ise şu şekilde belirlendi:
Antrenörler:
Metin Gemici
Cevat Aydın
Faruk Çevik
Ahmet Dursunoğlu
Arif Kırkgöz
Sporcular:
46 kg Hasan Pehlivan Uçak
48 kg Miraç Keser
50 kg Berat Akduman
52 kg Yiğit Keskin
54 kg Muhammet Ali Arlı
57 kg Zeki Uğur
60 kg Özgür Kılıç
63 kg Alparslan Şenol
66 kg Baturalp Çevik
70 kg Hakan Arda İlgün
75 kg İbrahim Veyisoğlu
80 kg Alpaslan Çoban
+80 kg Hakan Deniz Coşkun
Antrenörler:
Hamdi Yıldırım
Fatih Öztürk
Caner Önayaker
Can Koçak
Tarık Demirci
Merve Adıbeş
Sporcular:
46 kg Azranur Çetin
48 kg Asmin Cabaş
50 kg Zeynep Şevval Kalaycı
52 kg Bengisu Karakoç
54 kg Ecrin Alp
57 kg Ümmü Sıla Kutluata
60 kg Sahranur Turap
63 kg Meryem Bakırtaş
66 kg Sudenaz Aydemir
70 kg Nisa Kaya
75 kg Yağmur Görgeç
80 kg Ela Ecrin Oşak
80+ kg Miray Doğru