Milliler, U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na hazır

TÜRKİYE U17 Milli Boks Takımı, Almanya'nın Kienbaum kentinde 10–17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.

Almanya'da gerçekleştirilecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 13 kadın ve 13 erkek sporcu olmak üzere toplam 26 boksörle mücadele edecek. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli takım kafilesinin yüksek motivasyonla bir hazırlık dönemini geride bıraktığını belirterek turnuva öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Hekimoğlu, U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nın Türk boksunun geleceğini şekillendirecek genç sporcular için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Sporcularımız uzun bir hazırlık döneminden geçti ve bugün itibarıyla şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır durumdalar. Teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Gençlerimize güveniyoruz; ringde ortaya koyacakları performansın Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişine güç katacağına inanıyoruz" dedi.

Hem kadın hem de erkek milli takımlarının madalya hedefiyle Almanya'ya gittiğini vurgulayan Hekimoğlu, "Bu yaş grubunda elde edeceğimiz her başarı, gelecekte daha büyük hedeflere uzanacak sporcularımızın yolunu açacaktır. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, şampiyonadan ülkemizi gururlandıracak sonuçlarla döneceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek antrenör ve sporcular ise şu şekilde belirlendi:

Antrenörler:

Metin Gemici

Cevat Aydın

Faruk Çevik

Ahmet Dursunoğlu

Arif Kırkgöz

Sporcular:

46 kg Hasan Pehlivan Uçak

48 kg Miraç Keser

50 kg Berat Akduman

52 kg Yiğit Keskin

54 kg Muhammet Ali Arlı

57 kg Zeki Uğur

60 kg Özgür Kılıç

63 kg Alparslan Şenol

66 kg Baturalp Çevik

70 kg Hakan Arda İlgün

75 kg İbrahim Veyisoğlu

80 kg Alpaslan Çoban

+80 kg Hakan Deniz Coşkun

Antrenörler:

Hamdi Yıldırım

Fatih Öztürk

Caner Önayaker

Can Koçak

Tarık Demirci

Merve Adıbeş

Sporcular:

46 kg Azranur Çetin

48 kg Asmin Cabaş

50 kg Zeynep Şevval Kalaycı

52 kg Bengisu Karakoç

54 kg Ecrin Alp

57 kg Ümmü Sıla Kutluata

60 kg Sahranur Turap

63 kg Meryem Bakırtaş

66 kg Sudenaz Aydemir

70 kg Nisa Kaya

75 kg Yağmur Görgeç

80 kg Ela Ecrin Oşak

80+ kg Miray Doğru