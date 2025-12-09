Boks Milli Takımı, U17 Avrupa Boks Şampiyonası için hazır
Almanya'nın Kienbaum kentinde 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na katılan Türkiye U17 Milli Boks Takımı, hazırlıklarını tamamladı. 26 sporcuyla temsil edilecek Türkiye, madalya hedefiyle yola çıkıyor.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyona öncesi yaptığı değerlendirmede milli takım kafilesinin yüksek bir motivasyonla hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Hekimoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"U17 Avrupa Boks Şampiyonası, Türk boksunun geleceğini şekillendirecek genç sporcularımız için son derece önemli bir organizasyon. Sporcularımız uzun bir hazırlık döneminden geçti ve bugün itibarıyla şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır durumdalar. Teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Gençlerimize güveniyoruz; ringde ortaya koyacakları performansın Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişine güç katacağına inanıyoruz."
Başkan Hekimoğlu, hem kadın hem erkek takımının madalya hedefiyle Almanya'ya gittiğini ifade ederek, "Bu yaş grubunda elde edeceğimiz her başarı, gelecekte daha büyük hedeflere uzanacak sporcularımızın yolunu açacaktır. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, şampiyonadan ülkemizi gururlandıracak sonuçlarla döneceğimize yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli takımların kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Erkek Milli Boks Takımı
Antrenörler
Metin Gemici
Cevat Aydın
Faruk Çevik
Ahmet Dursunoğlu
Arif Kırkgöz
Sporcular
46 kg Hasan Pehlivan Uçak
48 kg Miraç Keser
50 kg Berat Akduman
52 kg Yiğit Keskin
54 kg Muhammet Ali Arlı
57 kg Zeki Uğur
60 kg Özgür Kılıç
63 kg Alparslan Şenol
66 kg Baturalp Çevik
70 kg Hakan Arda İlgün
75 kg İbrahim Veyisoğlu
80 kg Alpaslan Çoban
+80 kg Hakan Deniz Coşkun
Kadın Boks Milli Takımı
Antrenörler
Hamdi Yıldırım
Fatih Öztürk
Caner Önayaker
Can Koçak
Tarık Demirci
Merve Adıbeş
Sporcular
46 kg Azranur Çetin
48 kg Asmin Cabaş
50 kg Zeynep Şevval Kalaycı
52 kg Bengisu Karakoç
54 kg Ecrin Alp
57 kg Ümmü Sıla Kutluata
60 kg Sahranur Turap
63 kg Meryem Bakırtaş
66 kg Sudenaz Aydemir
70 kg Nisa Kaya
75 kg Yağmur Görgeç
80 kg Ela Ecrin Oşak
80+ kg Miray Doğru - İSTANBUL