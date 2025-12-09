Boks Milli Takımı, U17 Avrupa Boks Şampiyonası için hazır

Almanya'nın Kienbaum kentinde 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye U17 Milli Boks Takımı hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonada Türkiye'yi 13 kadın ve 13 erkek olmak üzere toplam 26 sporcu temsil edecek.

Türkiye U17 Milli Boks Takımı, 10-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek U17 Avrupa Boks Şampiyonası için Almanya'ya gitti. Yoğun kamp programının ardından teknik ekip ve sporculardan oluşan milli takım kafilesi, organizasyonda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyona öncesi yaptığı değerlendirmede milli takım kafilesinin yüksek bir motivasyonla hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Hekimoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"U17 Avrupa Boks Şampiyonası, Türk boksunun geleceğini şekillendirecek genç sporcularımız için son derece önemli bir organizasyon. Sporcularımız uzun bir hazırlık döneminden geçti ve bugün itibarıyla şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır durumdalar. Teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalıştı. Gençlerimize güveniyoruz; ringde ortaya koyacakları performansın Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişine güç katacağına inanıyoruz."

Başkan Hekimoğlu, hem kadın hem erkek takımının madalya hedefiyle Almanya'ya gittiğini ifade ederek, "Bu yaş grubunda elde edeceğimiz her başarı, gelecekte daha büyük hedeflere uzanacak sporcularımızın yolunu açacaktır. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyor, şampiyonadan ülkemizi gururlandıracak sonuçlarla döneceğimize yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın ve Erkek Milli takımların kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Erkek Milli Boks Takımı

Antrenörler

Metin Gemici

Cevat Aydın

Faruk Çevik

Ahmet Dursunoğlu

Arif Kırkgöz

Sporcular

46 kg Hasan Pehlivan Uçak

48 kg Miraç Keser

50 kg Berat Akduman

52 kg Yiğit Keskin

54 kg Muhammet Ali Arlı

57 kg Zeki Uğur

60 kg Özgür Kılıç

63 kg Alparslan Şenol

66 kg Baturalp Çevik

70 kg Hakan Arda İlgün

75 kg İbrahim Veyisoğlu

80 kg Alpaslan Çoban

+80 kg Hakan Deniz Coşkun

Kadın Boks Milli Takımı

Antrenörler

Hamdi Yıldırım

Fatih Öztürk

Caner Önayaker

Can Koçak

Tarık Demirci

Merve Adıbeş

Sporcular

46 kg Azranur Çetin

48 kg Asmin Cabaş

50 kg Zeynep Şevval Kalaycı

52 kg Bengisu Karakoç

54 kg Ecrin Alp

57 kg Ümmü Sıla Kutluata

60 kg Sahranur Turap

63 kg Meryem Bakırtaş

66 kg Sudenaz Aydemir

70 kg Nisa Kaya

75 kg Yağmur Görgeç

80 kg Ela Ecrin Oşak

80+ kg Miray Doğru - İSTANBUL