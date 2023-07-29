Türkiye, U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Ukrayna'yı mağlup etti

SuTopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında karşılaştığı Ukrayna'yı 19-6 mağlup etti. Turnuvaya 17 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere toplamda 495 sporcu katılıyor.

SuTopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında karşılaştığı Ukrayna'yı 19-6 mağlup etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın ilk maçında D Grubu'nda yer alan Büyük Britanya ile İrlanda karşılaştı. Müsabaka, 21-3 Büyük Britanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakalara 17 ülkeden kadın ve erkek olmak üzere toplamda 495 sporcu katılıyor. 15 Ağustos tarihinde sona erecek şampiyonaya kadınlarda Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, İsrail, Slovakya, Malta, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Ukrayna, İrlanda, İngiltere katılıyor.

Erkeklerde ise Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Polonya, Malta, Romanya, Almanya, Sırbistan, Ukrayna, Karadağ ve Gürcistan mücadele edecek.

D Grubunun ikinci maçında ise Ukrayna ile karşılaşan Türkiye üstün götürdüğü müsabakayı 19-6 kazandı. Milli takımda Hamiyet Süzmeçelik, 5 golle en skorer oyuncu oldu.

D Grubu'nda bu akşam 19.30'da Sırbistan-Ukrayna, 21.30 ise Türkiye-Büyük Britanya müsabakaları oynanacak. Müsabakaları Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, Manisa Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Tarım ve İl Müdürü Metin Öztürk de takip etti. - MANİSA