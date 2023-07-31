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Türkiye, U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İrlanda'yı mağlup etti

Spor Haberleri

Manisa'da düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında İrlanda'yı 20-5 mağlup etti. Türkiye, liderliğini sürdürdü.

Manisa'da düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında İrlanda'yı 20-5 mağlup etti.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın ikinci gününün sabah seansında 5 müsabaka oynandı. C Grubu'nda Slovakya, Romanya'yı 12-4, Malta da İsviçre'yi 15-7 mağlup etti. A Grubu'nda ise Macaristan, İspanya'yı 15-8, İtalya da Hırvatistan'ı 10-5 yendi. D Grubu'nda Büyük Britanya ile Sırbistan, 9-9 berabere kaldı. Akşam senasında ise B Grubu'nda Yunanistan, Fransa'yı 23-4, Hollanda da İsrail'i 12-10 yendi.

Günün son maçında İrlanda ile Türkiye karşılaştı. Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci devre üstünlüğü ele alan Türkiye, Hanzade Dabbağ'ın etkili oyunuyla müsabakadan 20-5'lik skorla galip ayrıldı. Milli takımda Hanzade Dabbağ 9 golle en skorer oyuncu oldu. Gruptaki 3. maçında, 3. galibiyetini alan Türkiye, liderliğini sürdürdü.

Sporseverler maçlara yoğun ilgi gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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