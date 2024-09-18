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Türkiye U16, Portekiz'e 3-1 Mağlup Oldu

Türkiye U16, Portekiz'e 3-1 Mağlup Oldu
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Kayseri'de gerçekleştirilen dörtlü turnuvanın final maçında Türkiye U16 Milli Takımı, Portekiz U16 Milli Takımı'na 3-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye U16, Portekiz'e 3-1 mağlup oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, - KAYSERİ'DE düzenlenen Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Portekiz U16 milli takımları arasındaki dörtlü turnuvada milliler, turnuvanın son gününde Portekiz U16 Milli Takımı'na 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Portekiz U16 Milli Takımları'nın katıldığı dörtlü turnuva gerçekleştirildi. Müsabakaların son gününde Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Türkiye U16 Milli Takımı maça Hüseyin, Hasan Mert, Bilal, Ramazan, Üveys Yasir, Emirhan, Baran, Hasan Yakub, Mustafa, Alaettin ve Ada Yüzgeç 11'iyle maça çıkarken Portekiz ise müsabakaya, Rodrigo Silva, Dinis, Filipe Silva, Carvalho Silva, Rijo, Brito, Gonçalves, Constantino, Nunes, Guerra ve Ferreirinha 11'iyle sahada yer aldı. Portekiz maçı 3-1 kazandı. Portekiz'in gollerini Ferreirinha, Dinis ve Guerra atarken Türkiye'nin golünü Ada Yüzgeç kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Danimarka, Romanya'yı 1-0 yendi. Daha önce oynadığı 2 maçı kazanan Türkiye U16, turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Portekiz Kayseri Türkiye 3-sayfa Turnuva Futbol Spor

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