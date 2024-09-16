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Türkiye U16 Milli Takımı Danimarka'yı 4-2 Mağlup Etti

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Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuvanın ikinci maçında Türkiye U16 Milli Takımı, Danimarka U16'ya karşı 4-2'lik galibiyet elde etti. Türkiye, turnuvada önemli bir başarı gösterdi.

TÜRKİYE U16 Milli Takımı, Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuvanın ikinci maçında Danimarka U16'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Portekiz U16 milli takımlarının katıldığı dörtlü turnuva devam ediyor. Müsabakaların ikinci gününde Türkiye ile Danimarka karşılaştı. Türkiye U16 Milli Takımı maça Sadullah Yiğit, Yağız Fikri, Bilal, Berke, Vatan, Yaman, Baran, Adnan Efe, Mustafa, Yiğit Metin, Hüseyin ilk 11'iyle başladı. Danimarka U16 ise Donslund, Mortensen, Pedersen, Sommer, Warming, Broberg, Stelman, Jorgensen, Chukwuani, Legaard, Khatar 11'yle sahada yer aldı.

Türkiye'nin gollerini Mustafa (2), Adnan Efe ve Hasan Mert atarken Danimarka'nın gollerini Mortensen ve Khatar kaydetti.

Türkiye U16 müsabakayı 4-2'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Danimarka Kayseri Türkiye Turnuva Futbol Yaşam Spor

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