Türkiye U16 Futbol Takımı, Romanya'yı 5-1 mağlup etti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ - Kayseri'de Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Portekiz U16 milli takımları dörtlü turnuvaya katıldı. Türkiye U16 takımı ilk maçında Romanya U16 milli takımını 5-1'lik skorla mağlup etti.

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Portekiz U16 milli takımlarının katıldığı dörtlü turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Müsabakaların ilk gününde Türkiye, Romanya ile karşılaştı. Türkiye U16 milli takımı maça Cem Efe, Hasan Mert, Bilal, Ramazan, Üveys Yasir, Yaman, Necati Oğulcan, Hasan Yakub, Mustafa, Ali, Ada 11'iyle başladı. Romanya U16 ise maça Raul Daniel, Deian Mario, Robert Daniel, Andrei, Edward Gabriel, Gabriel Daniel, Loca Constantin, Alexandru Andrei, Marius Robert, Alxandru, Cosmin Ştefan 11'yle başladı.

Türkiye'nin gollerini Ada (2), Hasan Yakub, Ali ve Hüseyin atarken Romanya'nın golünü Gabriel Daniel attı.

Türkiye U16 müsabakayı 5-1'lik skorla kazandı.