Türkiye, Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda başarılı performans sergiledi

Güney Kore'de düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası sona erdi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Changwon kentinde gerçekleştirilen şampiyona, karışık takım trap kategorisindeki müsabakalarla tamamlandı. Organizasyonun son gününde mücadele eden milli sporculardan Erdoğan Akkaya ile Nisa Nur Aydemir, 129 puanla 11'inci, Hüseyin Efe Özmen ile Esma Samira Kaya ise 121 puanla 16. sırayı aldı.