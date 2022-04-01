Türkiye Triatlon Federasyonu, WUP ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), sporcu besinleri markası WUP ile ilk etapta 2022 yılı sonuna kadar geçerli bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında federasyonun 2022 faaliyet takviminde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, İstanbul Boğaziçi Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası Alanya yarışlarında ürün takviyesi yapacak olan WUP, ayrıca Triatlon Milli Takımı için de özel bir ürün destek paketi hazırlayacak.

WUP ürün ailesinin seçici triatlon camiası tarafından beğeni gördüğünü belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "İki tarafın da sürdürülebilir olma, inovatif hizmetler ve ürünler ortaya koyma gibi ortak hedefleri bulunuyor. İlk adımı çok doğru attık, devamı da gelecektir. Gösterdikleri yakın ilgi için WUP markasının kurucuları Sayın Tolga Ünal ve Sayın Faruk Akar'a teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

WUP adına sözleşmeyi imzalayan Ünal da anlaşma ile ilgili, "Her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim, umarım uzun yıllar sürecek ve triatlon sporunun gelişmesine katkıda bulunacak başarılı bir iş birliğinin başlangıcı olur." ifadesini kullandı.