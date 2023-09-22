Türkiye Triatlon Federasyonu Dünya Triatlon Birliği Genel Kongresi'ne katıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, İspanya'da gerçekleştirilen Dünya Triatlon Birliği Genel Kongresi'ne katıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yalçınkaya ile TTF Sponsorluk Kurulu Başkanı Saliha Tama ve Triatlon Okulu Projesi Sorumlusu Kadir Can Çakıcı, Dünya Triatlon Birliği Genel Kongresi'nde hazır bulundu.

İki gün süren kongrenin ilk gününde Asya Triatlon Birliği ve Avupa Triatlon Birliğinin başkanlarıyla bir araya gelen heyet, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleştirilecek ve dünyada iki kıtayı kapsayan ilk triatlon şampiyonası olma özelliği taşıyan Asya-Avrupa Şampiyonası'nın ayrıntılarını konuştu.

Dünya triatlonuna dair görüşlerin ortaya konduğu bir dizi oturumun yapıldığı ikinci gün, Türk triatlonun gelişimine dair önemli bir projeksiyon sunuldu.

Organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Yalçınkaya, Dünya Triatlon Şampiyonası'nda yarışmak üzere Pontevedra'da bulunan milli takım sporcularıyla bir araya geldi.

Olimpiyat kotası için mücadelesini sürdüren milli paratriatlet Uğurcan Özer ve milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera'ya başarılar dileyen Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Sporcularımız olimpiyatlar için artık son düzlükte. Başarılı bir performans ortaya koymaya devam ediyorlar. Olimpik sporcularımızın verdikleri mücadele, onları takip eden gençlerimize de ilham veriyor. 2024'te en az iki sporcu ile olimpiyatlarda yer alacağımıza yürekten inanıyorum. Onlara ve antrenörlerine teşekkür ederim."