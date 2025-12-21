Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kupalar sahiplerini buldu

Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde şampiyonluğa kadınlar ve erkeklerde ENKA Spor Kulübü ulaştı.

Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve bugün sonra eren Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirlendiği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlar ve erkeklerde toplamda 27 takımdan 128 sporcu mücadele verdi.

Finallerde kadınlarda Topspin Tenis Spor Kulübünü 2-1, erkeklerde de Alaçatı Tenis Kulübünü 2-0 yenen ENKA Spor Kulübü, zafere uzandı.

Kadınlarda Taçspor Kulübü, Alaçatı Tenis Kulübü'nü 2-1, erkeklerde ise TED Spor Kulübü, Mete Tenis Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde dereceye giren takımlara kupalarını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan ve İsmail Hakkı Kurt, Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp, Taçspor Kulübü tenis şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Reha Keskin takdim etti.