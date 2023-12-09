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Türkiye Tenis Ligi Finalleri İstanbul'da Başlıyor

9 Aralık 2023 11:28 Son Güncelleme: 11:29 Abone Ol

Türkiye Tenis Ligi Finalleri, 18-24 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Finallere Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü ev sahipliği yapacak. Geçen yıl ENKA Spor Kulübü'nün şampiyon olduğu ligde, bu yıl mücadele edecek takımlar da belli oldu.