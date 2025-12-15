Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin basın toplantısı İstanbul'da yapıldı

Taç spor Kulübünün ev sahipliğinde bugün başlayan ve 21 Aralık'ta sona erecek Türkiye Tenis Ligi'nin final müsabakaları başladı.

Ataşehir'de bulunan Taç Spor Tesisleri'nde Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil ve Taç spor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp ile davetlilerin katılımıyla organizasyonun basın toplantısı yapıldı.

Şafak Müderrisgil, tenisseverlere bir hafta boyunca şölen izleteceklerini ifade ederek, "Türk tenisinin kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Tenis Ligi Finalleri 15-21 Aralık tarihlerinde kadınlar ve erkekler kategorisinde 27 takım ve 128 sporcumuzu ağırlayacak. TTF olarak her takımımıza gereken altyapı ve ulaşım desteğini mali olarak sağlıyoruz. Tenis Ligi Finalleri'nde birincilik ve ikincilik elde eden sporcularımız ayrıca maddi bir ödüle de hak kazanacak. Tenis Ligi, yalnızca bir şampiyona değil; ülkemizde tenisin gelişimine yön veren, kulüpleri merkeze alan ve teniste rekabeti tüm yurt nezdinde gerçekleştiren bir yapı." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerin bu ligde yer aldığını vurgulayan Müderrisgil, "Tenisin belli merkezlerle sınırlı kalmadan tabana yayılmasını, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir spor kültürünün oluşmasını sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Bu yönüyle ligimiz; fırsat eşitliğini önceleyen, farklı şehirlerden, farklı imkanlara sahip sporcuları aynı hedef etrafında buluşturan çok kıymetli bir organizasyondur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın altyapıdan tesisleşmeye, organizasyonlardan sporcu gelişimine kadar tenise sunduğu çok yönlü destek, bugün geldiğimiz seviyenin en önemli yapı taşlarından biridir. Bakanlığımıza, Türk tenisinin gelişimine sağladıkları katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu büyük organizasyona ev sahipliği yaparak bizleri kusursuz bir şekilde ağırlayan Taçspor Kulübüne ve değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şafak Müderrisgil, 2026 yılı itibarıyla Türkiye Tenis Ligi bünyesine "Gelişim Ligi"ni eklediklerini belirterek, "Bugüne kadar lig yapımızda iki temel sistem bulunuyordu: 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası ve 14 Yaş Üstü Türkiye Tenis Ligi. Ancak bu iki yapı arasında, özellikle 12-14 yaş aralığındaki sporcularımızın kulüpler arası rekabete sistemli biçimde dahil olmasını engelleyen bir boşluk vardı. Gelişim Ligi, genç sporcuların doğru yaşta, doğru rekabetle buluşmasını sağlayan, kulüplerin altyapı ve gelişim süreçlerini standartlaştıran, Türk tenisinin uzun vadeli gücünü inşa etmeyi hedefleyen çok önemli bir yapısal dönüşüm adımı. Önümüzdeki yıllarda; tüm yaş kademelerinde oynanan, rekabet seviyesi yüksek, bölgesel temsil gücü artmış, seyir zevki yüksek ve ulusal medyada görünürlüğü daha da artan bir Türkiye Tenis Ligi izliyor olacağız. Finallerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyor, fair play ruhu içinde, sağlıklı ve keyifli bir organizasyon olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Polat Bengiserp ise Taçspor olarak tenise ağırlık veren önemli kulüplerden biri olduklarını anlatarak, "Geçen seneden beri de daha da yarışmacı olmak için yapımızı değiştirdik. Güzel de yol alıyoruz. Üst üste ikinci kez bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çok güzel bir hafta geçecek. Heyecanlı maçlar olacak. Güzel bir tenis haftası yaşanacak." şeklinde görüş belirtti.

Basın toplantısı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.