Türkiye Tenis Federasyonundan eski milli tenisçi İpek Şenoğlu Turna'nın paylaşımına yanıt Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonu, eski milli tenisçi İpek Şenoğlu Turna'nın Antalya'da gerçekleştirilen ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası'na yönelik paylaşımına yanıt verdi.

Eski milli raketin, katılım gösteren sporcuların federasyondan hiçbir maddi gelir beklemediğine dair belge imzalaması gerektiğini savunarak, "Siz Milli Takım'a seçilseydiniz ve böyle bir belgeyi imzalamanız istenseydi; ne yapardınız? Aslında şu soruya cevabınızı daha da merak ediyorum. Ne hissederdiniz?" şeklindeki paylaşımına yönelik Türkiye Tenis Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, Turna'nın 2011 yılına kadar süren profesyonel kariyeri boyunca tüm masraflarının federasyon tarafından karşılandığını bildirdi.

Federasyon tarafından tüm yaş gruplarında olimpiyata hazırlık, altyapı ve profesyonel sporculara destek verildiği, bu kapsamda milli takıma katılan sporcuların bütün masraflarının karşılandığı belirtilerek, "Masterler Turu Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 30-90 yaş kategorisinde yer alan master tenisçiler profesyonel olmayıp kendi imkanlarıyla bu turnuvalara katılmaktadır. Tüm master sporcularımız bu koşulları bilerek tenis kariyerlerine sosyal olarak devam eden sporcuların katıldığı Masterler Dünya Şampiyonası'nda yer almaktadır. Antalya'da devam eden Masterler Dünya Şampiyonası'nda milli takımını temsil eden ülkelerin sporcuları da aynı şartlarda mücadele etmektedir." görüşlerine yer verildi.

Masterler Turu Dünya Şampiyonası'na katılan sporculara da destek verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Masters tenisçilerimizden ülkemizi temsil etmeleri için yapılan elemelerde katılım ücreti alınmamaktadır. Seçmeler Türkiye Tenis Federasyonu katkılarıyla yapılmakta olup Masterler Dünya Şampiyonası'na katılan takımlar için ITF'ye katkı payı federasyonumuz tarafından ödenmiştir. Masterler Dünya Şampiyonası'na katılan sporcularımızın milli takım kıyafetleri Türkiye Tenis Federasyonu tarafından temin edilmiş ve sporcularımıza antrenman yapabilmeleri için kort tahsisi sağlanmıştır. Masterler Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmeleri şartlarının bu yıl da süregeldiği gibi devam ettiğini, Masterler Milli Takım sporcularına belirtilen koşullarda usulen bir yanlışlık olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."