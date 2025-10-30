Türkiye Tenis Federasyonu, Yenilenen Eğitim Merkezini Açıkladı

YENİLENEN Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), yenilenen yüzüyle Türk tenisine kazandırdığı TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, TTF yönetim kurulu üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çocuklarımızı heyecanlı, enerjileri görünce çok mutlu olduk gerçekten. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizin geleceği. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü kutladık. Cumhuriyetimizi en içten dileklerimle tekrar huzurunuzda kutluyorum. Tabii özellikle de Türk sporunda önemli gelişmeler oluyor. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten kendisine bir kadın eliyle, ekibiyle beraber güzel işler yapıyor. Biz de onları destekliyoruz. Hakikaten kendilerine teşekkür ediyoruz. Tenis yayılıyor. Yapılan tesisleri hepimiz görüyoruz. Gerçekten modern stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve pek çok branşta yapılan yatırım bizleri çok çok mutlu ediyor. Sonuçları almaya başladık. Bundan sonraki süreçte de sporcularımızın başarılarına hep beraber takip edeceğiz. Hepimizi gururlandıran basketbol milli takımımızın Avrupa ikinciliği oynaması, yine bayan voleybol takımımızın dünya şampiyonasında final oynaması, bugün yine tekvandocu kızımız Merve şampiyon oldu. Şimdi iki tane sporcumuz şampiyon oldu. Dolayısıyla Türk sporunda yatırımlar karşılığını almaya başladı ve devam ediyor. Burada en büyük gücümüzle her kademede yayılmasını arzu ediyoruz. Her çocuk artık tesislere ulaşabilmeli. Biz onun için buradayız. Önceki dönem başlattığımız proje çerçevesinde pek çok çocuğumuz, gencimiz yüzme öğrenmiş. Dolayısıyla bu büyük bir şey. Binlerce havuz yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Her yerde bir spor tesisi amacımız, hedefimiz var. Okullardaki turnuvaları takip ediyoruz. Bu tesis gerçekten güzel. Ben buranın inşaatı esnasında iki üç defa geldim. Burası tenisin İstanbul'daki kalbi, İstanbul'daki merkezi. Burada hep beraber dünya çapında turnuvalar organize edeceğiz. Türkiye'nin İstanbul destinasyonunda önemli bir yükseliş merkezi var. Güzel bir ortam. Herkesi buraya bekliyoruz. Ben de çok mutlu oldum bu tesisle. Yönetimi de tebrik ediyorum. Onlara destek vermeye devam edeceğiz. Yine bizim için önemli olan çocuklarımızın katılması. Bütün çocukları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞAFAK MÜDERRİSGİL: TÜRK TENİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise, "Türk tenisi için önemli bir adım attık. 2025 içerisinde art arda gerçekleştirdiğimiz nice turnuvadan sonra İstanbul tesisimizi yenilenmiş ve alt yapısı restore edilmiş şekilde açıyoruz. Hedefimiz federasyon olarak tenisi tabana yaymak ve tenisi herkes için erişilebilir kılmak. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz 'Haydi Tenise' projesiyle ilkokul, ortaokul öğrencilerine tenis öğretmeyi hedefledik. Her ildeki vatandaşlarımıza ulaşarak tenis kültürünü yaymayı ve şehirler bazında tenis kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Edirne'den Kars'a her şehrimizde tenis turnuvası sağlayarak tenisle katma değer sağlamak, güzel şehirlerimizi tenis şehri yapmak istiyoruz. Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Samsun'da güzel örnekleri çıktı bile. İstanbul önemli spor şehirlerinden biri. Aynı etkiyi burada yaratmak, İstanbulumuzu ulusal ve uluslararasında önemli noktaya getirmek istiyoruz. Bize destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, bakanımız Osman Aşkın Bak'a destekleri için teşekkür ederim. Artık milli sporcularımızın tenis severlerin ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verecek üst düzey tesisle karşınızdayız. Bu merkez yarının sporcularının yetiştiği bir yuva olacak" dedi.

Tören, merkezde yapılan incelemelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.