Haber : Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye şampiyonalarında para ödülü verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye şampiyonalarında para ödülü verecek

 - Güncelleme:
Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye şampiyonalarında para ödülü verecek

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu, büyükler Türkiye şampiyonalarında ilk kez para ödülü verme kararı aldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu, büyükler Türkiye şampiyonalarında ilk kez para ödülü verme kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, 2022'den itibaren düzenlenecek büyükler Türkiye şampiyonalarında, kadınlar ve erkekler kategorilerinde sporculara 32'lik ana tabloda toplamda 250'şer bin lira ödül verilmesini kararlaştırdı.

Yönetim kurulu, Türkiye şampiyonaları ve milli takımı belirleme turnuvalarında sporculardan katılım ücreti alınmamasına da karar verdi.

12, 14, 16 ve 18 yaş Türkiye şampiyonalarında birinci ve ikinci olan sporcular, yurt dışında katılım gösterecekleri bir uluslararası turnuvada ulaşım masraflarını resmi olarak belgelendirdikleri takdirde seyahat (uçak) masrafları karşılanacak.

Toplantıda ayrıca Türkiye Tenis Ligi'nin eleme maçlarının tarihi 3 Ekim Pazartesi, final karşılaşmalarının tarihi ise 21 Kasım Pazartesi günü olarak planlandı.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Tenis Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title