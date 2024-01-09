Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla'da yapılacak

Türkiye Tekvando Şampiyonası, 17-21 Ocak tarihlerinde Muğla'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyon, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak.

Sporcu kayıtları 12 Ocak'ta sona erecek organizasyonun teknik toplantısı ise 16 Ocak'ta düzenlenecek.