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Türkiye Tekvando Şampiyonası Muğla'da düzenlendi

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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlarda sekizer sıklette yapılan organizasyonda birçok sporcu şampiyonluk elde etti.

Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Menteşe Spor Salonu'ndaki organizasyon, erkekler ve kadınlarda sekizer sıklette yapıldı.

Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 63 kiloda İbrahim Öter, 68 kiloda Berkay Erer, 74 kiloda Yiğithan Kılıç, 80 kiloda İsa Berk Kasap, 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu,+87 kiloda Efe Haktan Uzun şampiyon oldu.

Kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan, 49 kiloda Aleyna Demir, 53 kiloda Zeynep Taşkın, 57 kiloda Ahsen Şengün, 62 kiloda Aleyna Şenyurt, 67 kiloda İkra Kayır, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, +73 kiloda ise Esra Akbulak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

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