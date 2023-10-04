Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası başladı. Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ve 38 ilden 250 kulüp ile 1000 sporcunun katıldığı organizasyonu kıran kırana müsabakalara sahne oluyor.

Vali Mustafa Çiftçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum'da bir ay içinde ikinci kez Türkiye şampiyonası düzenlendiğini söyledi. Kentin organizasyonlarla spor şehrine dönüştüğünü belirten Çiftçi, "Erzurum'a yakışır bir etkinlik oluyor ve bunların devam etmesini istiyoruz. Bu tür müsabakalarda sporcu kardeşlerimiz hem tecrübe kazanıyor, hem de sporcularımız Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezmiş, görmüş oluyor. Genç kardeşlerimiz bundan sonraki Avrupa, Olimpiyat ve Dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı al bayrağımızı şerefle gönderde dalgalandıracaklar. Bu müsabakaları ilimizde düzenleyen Federasyon Başkanımız ve Dekanımız Prof. Dr. Metin Şahin Hocamıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ise, tekvandonun bir savunma sporu olduğunu anımsattı. Erzurum'da ilk defa arka arkaya iki defa şampiyona düzenlediklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu: "Tekvando dünyada yapılabilirlik oranı ile şu anda lisanslı sporcu sayısında bir numaradır. Amerika'da her köşe başında bir basketbol sahası olduğunu zannederiz ama bütün kentlerinde bir tekvando salonuna rastlarız. Bu sporda Türkiye'miz dünyanın zirvesinde yer almaktadır. Allah'ın izniyle 20 yıldır yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye; antrenörleri, sporcusu, kulüpleri ve bütün camiasıyla 214 ülke içinde büyükler kategorisinde dünyanın bir numarası olmayı başarmıştır."

Müsabakalar, 5 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu, eylül ayında yine Erzurum'da Zekeriya Tutar adına Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası düzenlemişti. - ERZURUM