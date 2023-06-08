Türkiye Tekvando Milli Takımı Roma Grand Prix'sinde mücadele edecek

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda üçer altın ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden milli sporcuların yeni adresi İtalya'nın başkenti Roma olacak. Üç gün sürecek Roma Grand Prix'sinde erkeklerde Görkem Polat, Hakan Reçber, Ferhat Can Kavurat, Emre Kutalmış Ateşli, Muhammed Emin Yıldız, Hüseyin Kartal ve Enbiya Taha Biçer tatamiye çıkacak. Türkiye'yi kadınlarda ise Rukiye Yıldırım, Merve Dinçel, Hatice Kübra İlgün, İkra Kayır, Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar temsil edecek.