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Türkiye Tekvando Federasyonundan milli sporcu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı

Türkiye Tekvando Federasyonundan milli sporcu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı

Spor Haberleri

Türkiye Tekvando Federasyonu, trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ordu bölgesi milli sporcularımızdan Batuhan Çakmak'ın elim bir trafik kazası sonucunda 20 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tekvando camiamıza sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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