Türkiye Tekvando Federasyonu, son dönemdeki başarıları Paris'te sürdürme peşinde

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon olarak önemli başarılara imza attıklarını, bu başarıyı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon olarak önemli başarılara imza attıklarını, bu başarıyı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erzurum'da devam eden Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Şampiyonası için kente gelen Şahin, AA muhabirine, uluslararası müsabakalarda çıkan sonuçların ülkenin potansiyel gücünü ortaya çıkardığını belirtti.

Başarının devamlı olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Azerbaycan Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonu olarak 215 ülkenin üye olduğu Dünya Tekvando Federasyonunun en başarılı ülkesi haline geldik." dedi.

Bilinçli çalışmaların bu başarıda payı olduğunu ifade eden Şahin,"2003'ten bugüne uyguladığımız politikanın meyvelerini biz son dünya şampiyonasında topladık. Bir yıl önce İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası'nda büyük erkekler ve bayanlarda, para tekvando da takım halinde şampiyon olup kıtanın bir numarası olarak başarımızı devam ettirdik. Bütün bunlar 2024 Paris Olimpiyatları'na gidiyor." diye konuştu.

Olimpiyatlar için kota durumunun başarılı şekilde sürdüğünü dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Para tekvando da 10 sıkletten 8 sporcumuz kotanın içinde ve yarışmalara katılacak. Onlardan büyük başarı bekliyoruz. Genel tekvandoda 5 sporcumuz kotanın içinde, onları da orada tutarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarılı olmayı hedefliyoruz. Kota alanların hepsi çok başarılı sporcular. Son dünya şampiyonasında gördük ki 3 dünya şampiyonumuz, bir tane ikinci, iki tane de üçüncü bunların hepsi olimpiyatta madalya adayı."

"2024 Paris Olimpiyatları 'bekle bizi gelelim' diyoruz"

Kota alan bütün sporcuların olimpiyatta madalya adayı olduğunu işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kota almak başlı başına bir hadise, yani çok zor bir durum. Devam eden süreçteki bütün şampiyonalarda alınan puanlarla ilk 5'e giren sporcu olimpiyata gitmeye hak kazanıyor. O ilk 5'e girmek çok zor. Bu zorluğu başarabilenlerin olimpiyatta hem para hem de genel tekvandoda başarılı olacağı kanaatindeyim. Zirveyi bulabilirler, hepsi madalya adayı. Ben sporcularıma ve antrenörlerime güveniyorum. 2024 Paris Olimpiyatları 'bekle bizi gelelim' diyoruz. Oraya heyecanla giderek o heyecanı milletimize aksettireceğiz diye düşünüyorum."

"Türk gençliğinin spora katılımı anlamında tekvandonun büyük bir başarısı var"

Tekvandonun gelişmesinde istikrarlı çalışmanın önemine vurgu yapan Şahin, bütün antrenörlerin birlikte çalışmalarından doğan bir başarıyı sergilediklerini anlattı.

Şahin, Türkiye'de tekvandoya ilginin ve sporcu sayısının arttığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekvandoya karşı ilgi gösteren aileler, kulüpler, antrenörler bu çimentonun içindeki bir karışımdır. Çıkan sonucun nerelere geldiğini görüyoruz. Başarının devamını sadece sportif anlamda başarı olarak düşünmüyorum. Türk gençliğinin spora katılımı anlamında tekvandonun büyük bir başarısı var. Şu an lisanslı sporcumuz 800 binleri aştı, bu bizim için çok büyük bir gurur vesilesidir. İyi vatandaş olma yolunda sporun insana, gençlere verdiği katkıyı biliyoruz. Bu, son 20-21 yıldır Türk sporuna çok büyük destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geliyor. Bakanımız bizlere çok büyük destek veriyor. Türk gençliğinin güçlü çocukları bizleri Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda temsil etmeye devam edecek. Allah'ın izniyle İstiklal Marşı'nı çaldıracak, bayrağımızı göndere çektirecek diye düşünüyorum."