Türkiye Tekvando Federasyonu, İsmet Iraz'ı anma mesajı yayımladı

Türkiye Tekvando Federasyonu, İsmet Iraz'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Federasyon, İsmet Iraz'ı sevgi, saygı ve rahmetle anarak, onun şevk ve disiplininden ilham alarak çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Tekvando Federasyonu, İsmet Iraz'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun mesajında, "Türk tekvandosunun duayeni İsmet Iraz hocamızı vefatının 6. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ondan aldığımız şevk ve disiplinle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu ayrıca Türkiye'de tekvandonun tanıtımına ve gelişimine öncülük eden İsmet Iraz'ı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile andı.