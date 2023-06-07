Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin'e göre başarı, planlı çalışmanın eseri

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, son yıllarda elde edilen başarıların planlı çalışmanın eseri olduğunu kaydetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, tekvando milli takımlarının Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 4 madalya kazandığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Metin Şahin, "Tüm bunlar planlı bir çalışmanın eseri. Ülke genelindeki yapılanmamızın sonuçlarını alıyoruz. Katıldığımız tüm olimpiyat oyunlarında madalya alan bir federasyonuz. Buna Tokyo'da Paralimpik Oyunları'nı da ekledik. Geçen sene Avrupa, bu sene dünya şampiyonu olduk." ifadelerini kullandı.

Başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Şahin, "Bugünlerin geleceğinden emin şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Başarı hepimizin. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var. Elde ettiğimiz başarıları Paris'te taçlandırmak en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.