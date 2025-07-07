Türkiye Sutopu Takımı, Sırbistan'a Yenildi

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Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu ilk maçında Sırbistan'a 11-10 mağlup oldu. Milli takım, turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye Sutopu Federasyonu organizasyonunda mücadele etti.

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu ilk maçında Sırbistan'a 11-10 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, ilk maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 11-10 yenildi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın saat 20.45'te İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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