İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi Uşak'ta Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi Uşak'ta Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları Uşak'ta düzenlenmeye başladı. 33 sporcu, çeşitli kategorilerde mücadele ederken, serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi. Şampiyonanın ilk ayağı yarınki yarışlarla devam edecek.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP Türkiye Serisi'nin ilk ayak yarışları, Uşak'ta başladı.

Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk yarışlarında, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto S3, süpermoto gençler 85cc ve süpermoto minikler 65 ile ve 50cc kategorilerinde 33, Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Türkiye Serisi'nde ise 9 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Zorlu ve keskin virajların yer aldığı 1370 metre uzunluğundaki pistte, sporcular en iyi dereceyi yapabilmek için ter döktü.

Şampiyonanın ilk ayağı, yarınki yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.