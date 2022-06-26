Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları İzmir'de tamamlandı. Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışları İzmir'de tamamlandı. İzmir Ülkü Park Pisti'ndeki şampiyonanın 1. ayağında Süpermoto Open, 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlendi. Yarışlarda 20 sporcu mücadele etti. Mücadelenin Süpermoto Open kategorisinde birinciliği Ata Kahvecioğlu elde etti. Diğer kategoriler 85cc'de Egehan Çalhan, 65cc'de Enes Çağan Çakır, 50 cc'de ise Poyraz Bor birinci oldu. AA / Halil Şahin - Spor Türkiye İzmir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.