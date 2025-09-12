Türkiye Süpermoto Şampiyonası Kocaeli'de Başlıyor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 4. ayak yarışları, Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 yarış takviminde yer alan etkinlik 13-14 Eylül tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde koşulacak.

Sancaktepe Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek yarışlar; süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50cc mini kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Sıralama antrenmanlarıyla yarın başlayacak şampiyonanın 4. ayağı, 14 Eylül Pazar günü yapılacak.

FIM Minigp Türkiye serisi de aynı pistte yapılacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) desteklediği "FIM Minigp Türkiye serisi"nin 4. etap mücadeleleri de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Genç sporcuların yarış kariyerlerine yön veren yarışlar, Süpermoto Şampiyonası'yla birlikte ilk kez organize edilecek.

Ohvale Türkiye iş birliğinde yapılan organizasyon, 5 ayak 10 yarıştan oluşuyor.