Türkiye Süpermoto Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'deki Körfez Yarış Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 40 sporcu, farklı kategorilerde yarışacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de antrenman ve sıralama turlarıyla start aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2025 yarış takviminde yer alan etkinlik, Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde 40 sporcu mücadele ediyor.

Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 5. ayağı, yarın gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
