Türkiye Süpermoto Şampiyonası KKTC'de Yapıldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak yarışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu iş birliğiyle Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı, Cemsa Karting Pisti'nde yapıldı. Yarışlarda Türk sporcuların yanı sıra KKTC ve Bulgaristanlı sporcular da mücadele verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da izlediği yarışlara, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ile Asrın Rodi Pak da eşlik etti.

FIM Minigp Türkiye serisi devam ediyor

Öte yandan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) FIM MiniGP Türkiye Serisi de ilk kez KKTC'de düzenlendi. İlk yarışta Uzay Alp Urcan birinci olurken, Poyraz Bor ikinci ve Enes Çağan Çakır üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonun ikinci yarışında ise Poyraz Bor birinci, Uzay Alp Urcan ikinci, Enes Çağan Çakır da üçüncü oldu.