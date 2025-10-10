Türkiye Süpermoto Şampiyonası 5. Ayak Yarışları Kocaeli'de Yapılacak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 5. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 yarış takviminde yer alan etkinliğin son ayağı, yarın ve 12 Ekim Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde koşulacak.

Ege Motosiklet Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar; süpermoto open, süpermoto senior, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Sıralama antrenmanlarıyla yarın başlayacak şampiyonanın 5. ayağı, 12 Ekim Pazar günü yapılacak.

FIM Minigp Türkiye Serisi tamamlanacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) desteklediği FIM Minigp Türkiye Serisi'nin final etabı da Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Genç sporcular için büyük öneme sahip yarışlar, süpermoto şampiyonasıyla tamamlanacak.

Şampiyonanın genel klasmanına göre sporcular İspanya'da yapılacak final etabına katılacak.

Ohvale Türkiye iş birliğinde yapılan FIM Minigp Türkiye Serisi, 5 ayak 10 yarıştan oluşuyor.