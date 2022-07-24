Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde tamamlandı. Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde tamamlandı. BMO Süpermoto Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları dün Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde gerçekleşen sıralama ve antrenman turları ile başladı. Düzenlenen turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün süren turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarında ter döktü. Turnuva 40 yarışçının yarın gerçekleştireceği 5 ayrı kategorideki yarışlarla sonlanacak. Bugün gerçekleştirilen yarışların ardından ardından turnuvanın 2.ayak yarışları tamamlandı. Turnuvada dereceye giren yarışçılara ödüllerini Başkan Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet takdim etti. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / Spor Uşak Belediyesi Türkiye Spor Haberler

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