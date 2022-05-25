Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Toroslar'da - Haberler

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Mersin Yarışları'nın, 28-29 Mayıs tarihlerinde Toroslar ilçesinde yapılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlediği Extreme Enduro Motofest yarışlarını bu yıl bir adım daha ileriye götürerek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağını bölgeye getiren Toroslar Belediyesi, Mersin'de büyük bir heyecana ev sahipliği yapacak. Toroslar Belediyesinin, Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde düzenleyeceği etkinliğe, Mersin Motosiklet Spor Kulübü ile Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) de destek verecek.

Yarışlarda adrenalin tutkunları, 2 gün boyunca hünerlerini sergileyecek. Türkiye'nin dört bir yanından katılacak sporcuların 7 kategoride yarışacağı etkinlik, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'da Korukent Mahallesi'nde Çevik Kuvvet arkasında bulunan Toroslar Belediyesi Süper Enduro Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Sıralama turlarının ardından çocuk sporcuların gösterisi ile devam edecek etkinliğe DJ performansı da renk katacak. Şampiyonlar Ligi Yarışları ise 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Görsel bir şölenin de sunulacağı Motofest, yine aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

"Avrupa standartlarına uygun bir yarış pisti yaptık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerini hafta sonu düzenleyecekleri şampiyonaya davet ederek, yarışlara katılacak tüm sporculara da başarılar diledi. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nı Toroslar'a getirmenin ve Türkiye genelinden şampiyon sporcuları ağırlayacak olmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Gerek pist, gerekse tesis ve sosyal donatı alanları ile Toroslarımız sporun merkezi haline geldi. İlçemiz aynı zamanda motor sporlarına gönül vermiş sporcuların da buluşma noktası oldu. Bu hafta sonu düzenleyeceğimiz heyecan dolu etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Bundan sonraki hedefimiz, Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor