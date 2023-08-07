Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayak Yarışları Kartepe'de

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, 12-13 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak. Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda gerçekleştirilecek yarışlarda 80 sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın 2. ayağında sporcular, 12 Ağustos Cumartesi günü önce sıralamalara katılacak. Aynı gün ilk etap yarışlarının heyecanı yaşanacak. 13 Ağustos Pazar günü ise final ve ödül töreniyle şampiyona tamamlanacak.