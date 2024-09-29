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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 Yılı Şampiyonları Belirlendi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 Yılı Şampiyonları Belirlendi
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Fethiye'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Zorlu etaplar ve renkli görüntüler içinde gerçekleşen yarışlar sonunda şampiyonlar belirlendi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 yarış sezonu, Fethiye'de düzenlenen final ayağıyla devam ederken, 44 sporcunun mücadelelerine sahne olan final yarışları, nefesleri kesti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Fethiye etabı final ayağı, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirildi. Yarışlar prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere 6 farklı kategoride, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Zorlu etapların sonunda ise 2024 yılının şampiyonları belirlenirken, sporcular, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti. Nefeslerin tutularak izlendiği yarışlar, heyecan dolu anlara sahne oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve adrenalinin doruklarda yaşandığı yarışlara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Final yarışları sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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