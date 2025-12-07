Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun final yarışları Bursa'da koşuldu
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın sezon finali, Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşti. Yarışlar sonunda farklı sınıflarda şampiyonlar belirlendi. İznik Motosiklet Kulübü, sezon genelinde birincilik elde etti.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon final yarışları İznik Belediyesi'nin destekleriyle İznik Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Elbeyli Er Meydanı'ndaki yarışlar sonunda süper enduro GP ve prestij sınıfında Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), usta sınıfında Kenan Kazan (İZMOK), gençler sınıfında Mehmet Taha Tomak (İZMOK), hobi sınıfında Erdem Kocaman (ENDIST), veteranlarda Emrah Ateş (İZMOK) şampiyon oldu.
İznik Motosiklet Kulübü de sezon birinciliğini ilan etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor