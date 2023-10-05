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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de düzenlenecek

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ve son ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek. Şampiyona, 7 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 8 Ekim Pazar günü ödül töreniyle sona erecek. Sporcular, zorlu parkurda mücadele ederek dereceye girmek için yarışacaklar.