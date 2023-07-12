Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Bursa'da başlıyor

Motosiklette Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağı, Bursa'da yapılacak. Yarışlar, 15-16 Temmuz tarihlerinde İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı Yarış Pisti'nde düzenlenecek. Prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar sınıflarında düzenlenecek yarışlarda endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Şampiyonanın birinci ayağı 15 Temmuz Cumartesi günü Milli İrade Meydanı'nda yapılacak magazin startıyla başlayacak. Aynı gün Elbeyli Er Meydanı Yarış Pisti'nde antrenman ve sıralama yarışlarına çıkacak sporcular, 16 Temmuz Pazar günü final yarışlarında hem engelleri hem de rakiplerini geçmeye çalışacak.