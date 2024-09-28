Üye Girişi
Haberler

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2024 Final Yarışı Fethiye'de Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2024 Final Yarışı Fethiye'de Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2024 yarış sezonu, Fethiye'de düzenlenen final etaplarıyla sona erdi. 44 sporcunun katıldığı yarışlar, farklı kategorilerde zorlu mücadelelere sahne olacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 yarış sezonu Fethiye'de düzenlenen final ayağıyla sona erecek. Fethiye'de yapılacak son yarış ise magazin startıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Fethiye etabı final ayağı için Beşkaza Meydanı'nda magazin startı verildi. Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışlar prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere altı farklı kategoride, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Zorlu etaplar sonunda 2024 yılının şampiyonları belirlenecek. Final yarışları ise yarın saat 11.00'de başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Fethiye Orman Spor Kulübü Derneği, federasyonumuzun iş birliğiyle Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final etabını düzenliyoruz. Sezonun son yarışı için 44 sporcu teknik kontrolleri tamamladı ve Akdeniz Off-Road Park'ta kıyasıya mücadele edecekler" dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise, Fethiye'nin bir spor merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Fethiye, bir turizm şehri olmasının yanı sıra artık bir spor şehri olma özelliği de taşıyor. Enduro branşında bir marka haline geldik. Şampiyonanın ardından Fethiye Spor Festivali başlayacak ve Babadağ Ultra Yarışları'na da ev sahipliği yapacağız. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Motosiklet Etkinlik Fethiye Türkiye Yaşam Spor

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });