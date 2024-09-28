Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2024 Final Yarışı Fethiye'de Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 yarış sezonu Fethiye'de düzenlenen final ayağıyla sona erecek. Fethiye'de yapılacak son yarış ise magazin startıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Fethiye etabı final ayağı için Beşkaza Meydanı'nda magazin startı verildi. Esenköy Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışlar prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar olmak üzere altı farklı kategoride, 44 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Zorlu etaplar sonunda 2024 yılının şampiyonları belirlenecek. Final yarışları ise yarın saat 11.00'de başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Fethiye Orman Spor Kulübü Derneği, federasyonumuzun iş birliğiyle Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final etabını düzenliyoruz. Sezonun son yarışı için 44 sporcu teknik kontrolleri tamamladı ve Akdeniz Off-Road Park'ta kıyasıya mücadele edecekler" dedi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise, Fethiye'nin bir spor merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Fethiye, bir turizm şehri olmasının yanı sıra artık bir spor şehri olma özelliği de taşıyor. Enduro branşında bir marka haline geldik. Şampiyonanın ardından Fethiye Spor Festivali başlayacak ve Babadağ Ultra Yarışları'na da ev sahipliği yapacağız. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA