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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

Spor Haberleri

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlendi. 44 sporcu mücadele ettiği etkinlikte su jeti yarışları ve flyboard'larla yapılan akrobasi performansları izleyenleri hayran bıraktı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sekapark sahilinde düzenlenen etkinlikte 44 sporcu mücadele etti.

Su jeti yarışları ve flyboard'larla yapılan akrobasi performansları, izleyenleri hayran bıraktı.

Flyboard sporcuları, yaptıkları takla ve dönüşlerle adeta yer çekimine meydan okudu. Vatandaşlar, su üzerindeki ekstrem hareketleri ilgi ve heyecanla izledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

1 - Mine Demirbaşa

2 - Ekatarina Borazan

3 - Selçin Ata

Pro Stock1

1 - Serdar Ata

2 - Furkan Yılmaz

3 - Enes Doğukan Akgün

Pro Stock2

1 - Derin Sağun

2 - Tayfun Borazan

3 - İlyas Şahin

Gençler

1 - Demir Ata

2 - Mert Bozdağ

Drag

1 - Hakan Akgün

2 - Kaan Şanver

3 - Nihat Baldemir

Open

1 - Uğur Piro

2 - Kahraman Aktaş

3 - Kaan Şanver

Flyboard

1 - Kahraman Aktaş

2 - Doğukan Çelik

3 - Uğur Piro

Kaynak: AA / Spor

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