Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlendi. 44 sporcu mücadele ettiği etkinlikte su jeti yarışları ve flyboard'larla yapılan akrobasi performansları izleyenleri hayran bıraktı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.