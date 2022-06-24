Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yarın başlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, yarın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon 25-26 Haziran tarihlerinde Asarlık Mevkii Caresse Bodrum sahilinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada sporcular 7 farklı kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri sergileyerek puan toplayacak.

Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Bodrum yarışları; pro open, pro stock (0-179 beygir), pro stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.

Müzik, sanat ve sporun buluştuğu, dünyanın ilk konsept mağazası Vakkorama'nın ana sponsorluğunda düzenlenen şampiyonada su jeti sınıfında 10'u kadın 40 sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakkorama Watersports Championship ile birlikte Türkiye şampiyonasının düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizin birçok ilinden deniz ile ilgili başarılı sporcularını bir araya getiren bir organizasyon hazırladık. Her sınıfta sporcuların ciddi bir katılım sağlamasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da 9 farklı sınıfta yarışlar düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak hem karada hem de denizde farklı şampiyonalar düzenliyoruz. Çok güzel bir organizasyon ile deniz yarışlarımıza start vereceğiz. Vakkorama Watersports Championship'te şampiyon sporcularımızın mücadele edecek olmaları ayrıca mutluluk veriyor. Mavi vatanda yapacağımız bu organizasyonumuzla birlikte spor turizmi alanında da ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlayacağız."

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Bodrum su Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title