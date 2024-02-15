Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" Sivas'ta başladı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 12 Şubat-16 Haziran tarihleri arasında il merkezinden 116 okul, ilçelerden 184 okul toplamda 8 bin 946 öğrencinin yapılması planlanıyor. İlkokul 3. sınıfların programın ilk aşaması olan 5. dönem genel tarama test ve ölçümleri Sivas Taha Akgül Spor Salonunda başladı.

Sivas'ta Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 3. sınıf öğrencilere genel yetenek tarama, test ve ölçümleri uygulandı. Boy, vücut ağırlığı, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve sürat alanlarında kurulan parkurda öğrenciler yeteneklerini sergiledi. - SİVAS