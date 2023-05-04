Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk katıldı.
Organizasyonda 10 kategoride ödül alanlar şöyle:
Yılın Milli Takımı: Golbol Kadın Milli Takımı
Yılın Sporcusu: Milli Golbol Oyuncusu Sevda Altunoluk
Yılın Erkek Sporcusu Ödülü: Masa Tenisçi Abdullah Öztürk
Yılın Antrenörü: İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkçı
Azim Ödülü: Para Yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Fatma Damla Altın (Atletizm), Ayşegül Pehlivanlar (Para Atıcı)
Vefa Ödülü: Down Sendromlu atletler Dilara Çevik ve Emirhan Akçakoca ile Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı
Farkındalık Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı
Yavuz Kocaömer Özel Ödülü: Para Milli Atıcı Korhan Yamaç
Sağlık Kahramanı Ödülü: Prof. Dr. Nevin Ergun
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023