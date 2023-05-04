Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni yapıldı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk katıldı.

Organizasyonda 10 kategoride ödül alanlar şöyle:

Yılın Milli Takımı: Golbol Kadın Milli Takımı

Yılın Sporcusu: Milli Golbol Oyuncusu Sevda Altunoluk

Yılın Erkek Sporcusu Ödülü: Masa Tenisçi Abdullah Öztürk

Yılın Antrenörü: İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Osman Çarkçı

Azim Ödülü: Para Yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Fatma Damla Altın (Atletizm), Ayşegül Pehlivanlar (Para Atıcı)

Vefa Ödülü: Down Sendromlu atletler Dilara Çevik ve Emirhan Akçakoca ile Özel Sporcular Down Masa Tenisi Milli Takımı

Farkındalık Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı

Yavuz Kocaömer Özel Ödülü: Para Milli Atıcı Korhan Yamaç

Sağlık Kahramanı Ödülü: Prof. Dr. Nevin Ergun

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title