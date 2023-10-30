Türkiye Spor Hekimleri Derneği, Kovid-19'un sporcular üzerindeki etkilerini tartışacak

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, İzmir'de gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi'nde Kovid-19'un sporcular üzerindeki etkilerini de tartışacaklarını bildirdi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladıkları için heyecanlı olduklarını, dernek olarak da 57 yaşına girdiklerini anlattı.

Dernek olarak önemli bir uluslararası organizasyona hazırlandıklarını dile getiren Ergün, 3-5 Kasım tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Muhittin Erel ve 20 Mayıs amfilerinde 19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi'ni düzenleyeceklerini kaydetti.

Ergün, kongreye 300 civarında katılımcı beklediklerini aktararak, "Azerbaycan'dan İspanya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye kadar dış katılımın da olacağı bir kongre yaşayacağız. Kongremizin ana temasını 'performans hekimliği' olarak belirledik. Burada sporcuların performansının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel yöntemleri, bu alanın uzmanlarıyla hep birlikte tartışacağız, konuşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kongrede Kovid-19 salgınını da ele alacaklarını vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Kovid, hem bireysel hem toplumsal olarak herkesi etkiledi. Bunun sonrasında tabii aşılama süreçleri de var. Bunun sonrasında acaba sporcular nasıl etkilendi, performansları nasıl etkilendi, buna yönelik kardiyoloji, göğüs hastalıkları, nöroloji ve spor hekimleri uzmanlarının katıldığı bir oturumumuz olacak. Verileri masaya yatırıp, tartışacağız, sonuç elde etmeye çalışacağız."

2027'de 14. Avrupa Spor Hekimliği Kongresi İstanbul'da

Ergün, 2027'deki 14. Avrupa Spor Hekimliği Kongresi'nin İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacağını hatırlatarak, daha önce 2009'da kongreyi Antalya'da yaptıklarını, 2016'da da Dünya Spor Hekimliği Kongresini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kongreyi 2027'nin sonbaharında gerçekleştireceklerini belirten Ergün, "Ülkemizden de yoğun bir katılım olacağını düşünüyorum. Alanımıza ilişkin özellikle bilgi birikiminin gelişmesini, son teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesini, en üst düzeyde uzmanlar tarafından konuların ayrıntılı şekilde tartışılmasına imkan tanıyacağını ve spor hekimliğinin ülke gelişimine ivme kazandıracağını düşünüyorum." diye konuştu.