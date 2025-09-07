Türkiye Spor Alanında Tarihi İlerlemesini Sürdürüyor

Türkiye, sporda son 20 yılda tarihi bir ilerleme kaydetti ve sporcu sayısını yüzde 63 artırdı.

Sporda son 20 yılda tarihi bir ilerleme kaydeden Türkiye, futbol hariç 2002'de yalnızca 278 bin olan sporcu sayısı, 2025 yılı itibarıyla 17 milyon 640 bine ulaştı. Lisanslı sporcu sayısı 7,1 milyonu, faal sporcu sayısı ise 4,5 milyonu aştı.

Çocukların okul bahçelerinden profesyonel sahalara, mahalle kulüplerinden olimpiyat merkezlerine kadar uzanan süreçte spor, artık toplumun her kesiminin yaşamına girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yatırımlar ve projelerle spora erişim kolaylaştırırken uluslararası başarılar da arttı.

Milyonlarca sporcuya ulaşıldı

Futbol dışında 2002 yılında 278 bin olan toplam sporcu sayısı, 2025 itibarıyla 17 milyon 640 bine ulaştı. Lisanslı sporcu sayısı 7,1 milyon, faal sporcu sayısı ise 4,5 milyon seviyesine çıktı. Spor kulüplerinin sayısı da 6 binden 24 bin 847'ye yükselerek geniş bir tabana yayıldı.

Eğitim merkezleri güçlendi

Türkiye'de ilk kez kurulan Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) bugün 25 şehirde faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde bin 279 sporcu olimpiyatlara hazırlanırken Sporcu Eğitim Merkezleri 28'den 61'e çıktı, bu merkezlerde 4 bin 148 sporcu eğitim alıyor.

Yetenek taramalarıyla 9 milyon öğrenci

Sportif Yetenek Taraması kapsamında 2017'den bugüne kadar 9,1 milyon öğrenci tarandı, 456 bin öğrenci spora yönlendirildi. Sadece 2024-2025 döneminde taramaya giren öğrenci sayısı 1 milyonu aştı.

Uluslararası arenada başarı

Türkiye, spora yaptığı yatırımların karşılığını uluslararası müsabakalarda almaya başladı. 2002'de yalnızca bin 481 madalyaya sahip olan Türkiye, 2020'den itibaren yükselişe geçti. 2020'de bin 832, 2021'de 4 bin 418, 2022'de 6 bin 492, 2023'te 8 bin 450, 2024'te 9 bin 747 madalya kazanıldı. 2025 itibarıyla güncel madalya sayısı ise 3 bin 313 oldu.

Altyapıdan zirveye uzanan başarı

Futbol sahalarından yüzme havuzlarına, atletizm pistlerinden stadyumlara kadar Türkiye'nin dört bir yanında kurulan tesisler gençlerin spora erişimini kolaylaştırırken okullarda başlayan spor yolculuğu, ulusal projeler ve uluslararası başarılarla zirveye taşındı. Türkiye, bugün yalnızca sporcu yetiştiren değil, aynı zamanda sporu bir kültür haline getiren ülkeler arasında yerini aldı. - ANKARA