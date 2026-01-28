Haberler

Motosiklet Federasyonundan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti. Organizasyon, kış sporları kapasitesini tanıtacak ve Türkiye'nin ekonomisine, turizmine katkı sağlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Rize'nin Handüzü Yaylası'nda düzenlenecek SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti.

TMF'nin açıklamasına göre, 2026 yılının ilk Dünya Şampiyonası özelliğini taşıyan SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Rize Valiliğinin katkılarıyla 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Güneysu İlçesine bağlı Handüzü Yaylasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Vefa, Türkiye'nin kış sporları kapasitesini dünyaya tanıtacak organizasyona, yurt dışından ve yurt içinden bütün sporseverleri davet etti.

Vefa, şunları kaydetti:

"SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösteriliyor. Organizasyon, yalnızca sporun gelişimine değil, Türkiye'nin ekonomisine ve turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Rize Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek şampiyonamız; televizyon, internet ve sosyal medya yayınları aracılığıyla 86 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Dünyanın en iyi snowcross sporcuları Handüzü'nde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu büyük organizasyon, hem spor kültürümüzün gelişmesine hem de spor turizmi alanında ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm sporseverleri ve halkımızı bu heyecana ortak olmaya, Rize'ye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu