Türkiye Skeet Genç Erkekler Takımı 7. Sırada

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'na, skeet genç erkekler takım müsabakalarıyla devam edildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, skeet genç erkekler takım yarışmasında İbrahim Akgürcü, Muhammet Seyhun Kaya ve Ahmet Baran'dan oluşan milliler, toplamda 205 puan atarak sıralama müsabakasını 7. bitirdi.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, yarın trap bireysel gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla sürecek.