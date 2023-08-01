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Türkiye, Sırbistan'ı mağlup ederek grubunu lider tamamladı

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Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 4. gününde D Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 15-7 mağlup eden Türkiye, grubunu lider tamamladı. Yarın 19.30'da Fransa ile karşılaşacak milli takım, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 4. gününde D Grubu'ndaki son maçında Sırbistan'ı 15-7 mağlup eden Türkiye, grubunu lider tamamladı. Yarın 19.30'da Fransa ile karşılaşacak milli takım, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 4 gününde grup müsabakaları 8 maçla tamamlandı. Sabah seansında İrlanda Ukrayna'yı 10-7, Slovakya İsviçre'yi 17-3, Malta Romanya'yı 12-9, Hollanda Fransa'yı 16-5, Yunanistan da İsrail'i 10-6 mağlup etti.

Akşam seansındaki maçlarda ise Macaristan, Hırvatistan'ı 11-5, İspanya, İtalya'yı 11-9 mağlup etti.

Türkiye 4 maçta 4 galibiyet alarak grubunu lider tamamladı

D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, günün son maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli başlayan mücadelede ilk devre karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 2. devrede ise savunmada etkili olan ve rakibine gol şansı vermeyen Türkiye, bulduğu 4 golle devreyi 7-3 üstün tamamladı.

Maçın kalan bölümünde üstün oyununu sürdüren Türkiye, Derin Pehlivanoğlu'nun etkili oyunuyla müsabakadan 17-5 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla 4 maçını da kazanarak alarak grup aşamasını lider bitirdi. Milli takımda Derin Pehlivanoğlu 5 golle en skorer oyuncu oldu.

Grup maçlarının tamamlandığı organizasyona yarın sıralama maçları ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye, saat 19.30'da Fransa ile çeyrek finale yükselme maçı oynayacak.

Organizasyonda grup sonuçları şöyle gerçekleşti:

A GrubuÜlkePuan

Macaristan9

İspanya6

İtalya3

Hırvatistan0

B GrubuÜlkePuan

Yunanistan9

Hollanda6

İsrail3

Fransa0

C GrubuÜlkePuan

Slovakya9

Malta6

Romanya3

İsviçre0

D GrubuÜlkePuan

Türkiye12

Sırbistan7

Büyük Britanya4

İrlanda3

Ukrayna3

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Sırbistan Türkiye Manisa Fransa Spor Haberler

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